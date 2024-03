Messi und Co. bei Inter Miami: Wohin steuert der US-Fußball?

Wie ihre Vorgänger sollen Messi und Co. als Zugpferde für die gesamte Liga fungieren. "Wenn du so einen Weltstar oder mehrere Weltstars in der Liga hast, hilft es natürlich wahnsinnig", sagt MLS-Podcasterin Anne Meyer in der Sendung Bolzplatz . "Gerade unter dem Aspekt, dass die WM in zwei Jahren im eigenen Land ist, wird das noch mal den nötigen Push geben."