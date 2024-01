"The Kaiser": Wie Beckenbauer in den USA zum Weltmann wurde

Franz Beckenbauer wurde als erster deutscher Fußballer nicht nur über den Sport wahrgenommen - in den USA wurde aus ihm dann ein Weltmann.

Wie Beckenbauer in den USA zum Weltmann wurde

"The Kaiser" in New York

In New York reift Franz Beckenbauer zum Weltmann. Quelle: Imago

Sommer 1977: In der Kabine des Fußballclubs Cosmos New York sitzen Franz Beckenbauer und Pelé verschwitzt vor ihrem Spind, als plötzlich ein dürres Kerlchen durch die Szenerie stolpert. Wer ist der Typ? "Ich wusste bloß", sagte Beckenbauer, "der ist auf Drogen."

"Der"? Kein Geringerer als Mick Jagger . Mit der Rock-Ikone tanzt Beckenbauer später bei den legendären Montags-Partys im "Studio 54" in Manhattan.

Für viele war er "der Kaiser": Franz Beckenbauer, Fußballweltmeister - als Spieler und als Trainer. Eine Sport-Legende, doch überschatten Vorwürfe sein Lebenswerk. 08.01.2024 | 43:44 min

Out of Giesing entsteht "King of Cool"

In Amerika trifft er Legenden wie Muhammad Ali, spaziert mit Schauspieler Robert Redford durch den Central Park, lässt sich von Andy Warhol porträtieren und widersteht den Avancen des homosexuellen Ballettstars Rudolf Nurejew ("Du Rudolf, lass es gut sein"). Out of Giesing - am Big Apple wird der Weltstar Beckenbauer zum Weltmann.

Wer begreifen will, warum nicht nur die Sportwelt weit über die Grenzen Deutschlands hinaus um den verstorbenen "Kaiser" trauert, muss zurückblicken in die Seventies, in die USA.

Deutschland trauert um eine Fußball-Legende. In München legten Menschen vor der Zentrale des FC Bayern oder vor seinem Geburtsort in Giesing Blumen ab. 09.01.2024 | 1:10 min

Erst dort, zwischen 1977 und 1980 sowie noch mal für fünf Monate 1983 wird aus dem eleganten Fußballer Beckenbauer der "King of Cool", dort lässt er die Münchner Enge hinter sich und spielt sich frei, auch privat.

"Mit Pelé zu spielen war immer mein Traum", begründet er seinen Wechsel, doch das ist nur die halbe Wahrheit. Das Finanzamt stellt Steuerforderungen in Millionenhöhe, da kommt das "sehr, sehr gute" Angebot (sieben Millionen Dollar für drei Jahre) gerade recht. Es ist eine Flucht, auch vor dem Boulevard, der seine Ehekrise ausschlachtet.

Mehr Zuschauer als bei Bayern oder Real

In der verlachten "Operettenliga" spielt Beckenbauer im Giants Stadium, der modernsten Arena, oft kommen mehr als 70.000 Fans - mehr als zu den Bayern, Barca oder Real Madrid. Dass er wegen der DFB-Statuten nicht mehr in der Nationalelf auflaufen darf, nimmt er in Kauf.

Nach New York zu gehen war die beste Entscheidung meines Lebens. Franz Beckenbauer

Beckenbauer wird endgültig der erste deutsche Fußballspieler, der nicht ausschließlich über den Sport wahrgenommen wird. Karl-Heinz Rummenigge nannte ihn am Dienstag den "globalsten Menschen, der jemals im Fußball stattgefunden hat".

Dem Kaiser gelang einfach alles. Ob als Spieler, Teamchef oder als Fußball-Funktionär, wo er wirkte, folgte der Erfolg. Spät erst holten Franz Beckenbauer die Schatten ein. 09.01.2024 | 2:25 min

Mit Pelzmantel und Schnurrbart

"Entdeckt" wird Beckenbauer von der weiten Fußballwelt schon 1966, auf der größten Bühne WM, als sich die Zuschauer in seine Kunst und Eleganz verlieben. Vier Jahre später fügt er dem Magier-Image mit bandagierter Schulter das ikonische Bild des "verwundeten, besiegten, aber stolzen preußischen Offiziers" (Evening Standard) hinzu, 1974 das des Weltmeister-Kapitäns.

Die österreichische Post präsentiert 2006 die Franz-Beckenbauer-Briefmarke. Quelle: PR

Sein Auftreten ist da längst weltmännisch. Er trägt Pelzmäntel und auch mal Schnurrbart, besucht die Bayreuther Festspiele und den Wiener Opernball. Bald staunt die Welt über diesen Deutschen, den es in seiner Mischung aus nonchalanter Lässigkeit und überdeutscher Disziplin "eigentlich nicht gibt" (Süddeutsche Zeitung).



Beckenbauers Porträt wird auf Briefmarken verewigt - in der Volksrepublik Kongo, im Emirat Adschman, in Nicaragua und seiner späteren Wahlheimat Österreich.

Beckenbauer als weltreisender Diplomat

Als Präsident hilft er, den FC Bayern vom Verein zum Weltkonzern mit eigenem Stadion umzubauen. Als weltreisender Diplomat im Dienste der WM 2006 komplettiert er das Bild des Kosmopoliten und reist in alle 31 Teilnehmerländer.

Ob bei Prinzessin Takamado in Japan, Papst Benedikt XVI. in Rom oder den Aborigines in Australien - er tritt überall getreu dem Motto seiner Mutter Antonie auf: Hautfarbe, Konfession, sexuelle Orientierung - alles egal: "Es zählt nur der Mensch."

Man nannte ihn schlicht den "Kaiser" und jeder wusste, wer gemeint ist. Eine Fußball-Legende und ein deutsches Denkmal ist verstorben. 08.01.2024 | 14:52 min

Beckenbauer habe für das Image der Deutschen im Ausland "mehr geleistet als 50 Jahre Diplomatie und zehn Goethe-Institute zusammen", sagte der Künstler André Heller. Sein Ruf eilte ihm voraus, in alle Welt. Bis in den Himmel?

Wenn der Kaiser spricht, legen sogar die Engel ihre Harfen beiseite. Max Merkel, Meistertrainer