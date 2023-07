Michael Philipp Jagger kam am 26.7.1943 in der englischen Kleinstadt Dartford zur Welt. Der Vater war Sportlehrer, die Mutter soll für Hausmusik in der Familie gesorgt haben. Micks jüngerer Bruder Chris wurde ebenfalls Musiker und Songschreiber. In der Gründungszeit der Stones soll Micks Stipendium für die renommierte "London School of Economics and Political Science" oft die einzige Einnahmequelle der jungen Musiker gewesen sein.