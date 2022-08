Der internationale Durchbruch gelang den Stones im Sommer 1965 mit "(I Can't Get No) Satisfaction". Das unverkennbare Gitarren-Riff des Intros wurde zum Markenzeichen der Band - und von Keith Richards. Sein markant reduziertes Spiel, sein manchmal eigenwillig schludriger Stil mit den brachialen Licks und Riffs brachten ihm den Spitznamen "The Human Riff" ein und den Ruf, einer der besten Rhythmusgitarristen der Welt zu sein.



Wie alle seine Bandkollegen hatte Keith Richards jahrzehntelang Alkohol- und Drogenprobleme und kam regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikt. Und doch war er es, der Charlie Watts und Ronnie Wood erfolgreich half, von ihrer Sucht wegzukommen.