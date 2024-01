Lionel Messi ist FIFA-Weltfußballer des Jahres 2024

In die Weltelf schafften es außer Haaland auch noch fünf weitere Triple-Sieger. Auch Jude Bellingham wurde in die Mannschaft gewählt, der 20-jährige Engländer spielte im Qualifikationszeitraum noch für Borussia Dortmund. Die Endauswahl fand ohne deutsche Beteiligung statt. Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan und Torhüter Marc-Andre ter Stegen schafften es immerhin in die erweiterte Auswahl.