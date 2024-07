Jenseits der Erwartungshaltung: Österreich im Achtelfinale

Ja, es gibt tatsächlich auch noch schlechte Nachrichten rund um die österreichische Fußball-Nationalmannschaft. Für das EM-Achtelfinale gegen die Türkei am Dienstag (21 Uhr) in Leipzig muss der Sieger der Gruppe D auf Gernot Trauner verzichten. Der Innenverteidiger zog sich beim 3:2-Erfolg gegen die Niederlande eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.

Geburtstagskind Ralf Rangnick

Davon abgesehen ist die Stimmung zwischen dem Schlosshotel in Berlin-Grunewald und dem Trainingsgelände im Schatten des Olympiastadions unverändert heiter. Der deutsche Teamchef Ralf Rangnick wurde am Samstag 66 Jahre alt - und am Montag in der Kategorie Trainer zum "Deutschen Fußball Botschafter 2024" gekürt.