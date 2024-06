Dänemark gegen England: Legionär Christian Eriksen im Fokus

Dänemarks Nationalspieler Christian Eriksen Quelle: dpa

In Freudenstadt haben sie der dänischen Nationalmannschaft längst den roten Teppich ausgerollt. Als Zeichen der Wertschätzung ertönt vom Glockenspiel in der Martin-​Luther-Straße mittlerweile jeden Nachmittag die dänische Nationalhymne. Im Nordschwarzwald hoffen sie natürlich, dass ihre sympathischen Gäste lange im Turnier bleiben.

Für Dänemark ist die Ausgangslage vor dem zweiten EM-Gruppenspiel gegen England in Frankfurt (Donnerstag 18 Uhr/ ZDF live ) allerdings knifflig. Bei einer Niederlage wäre der Druck im letzten Gruppenspiel gegen Serbien fünf Tage später in München immens. In der Auftaktpartie gegen Slowenien mussten die Dänen ein 1:1 hinnehmen.

Dänemark sieht nach einem Tor von Eriksen lange wie der Sieger aus. Die Slowenen werden nach der Pause gefährlicher und haben Glück bei einem abgefälschten Schuss von Janza. 16.06.2024 | 8:29 min

Gegen Slowenien gleich wieder Torschütze

Als Mutmacher fürs Spiel gegen England kann das letzte EM-Duell gegen die "Three Lions" dienen: Vor drei Jahren schaffte es der von einem besonderen Spirit getragene Europameister von 1992 bis ins Halbfinale - und unterlag gegen England in Wembley erst in der Verlängerung, als Harry Kane das Aus für einen am Ende auch mental erschöpften Außenseiter besiegelte.

Seitdem halten viele "Danish Dynamite" für deutlich gefährlicher. Und das hat viel mit Christian Eriksen zu tun. Emotionaler hätte das Comeback nach seinem plötzlichen Herzstillstand vor drei Jahren im EM-Spiel gegen Finnland vergangenen Sonntag gegen Slowenien nicht ausfallen können: Zwölf Minuten benötigte der Spielmacher, da hatte er bereits in Stuttgart getroffen.

Besonderer Bezug zu England

Die Cannstatter Kurve mit den Anhängern von "Danish Dynamite" schien förmlich zu explodieren: Auch aus dem 32-Jährigen brach es beim Jubel heraus, doch später überwog die Enttäuschung. Mit verschränkten Armen und sichtlich betrübt saß Eriksen in der Pressekonferenz, die Auszeichnung als "Man of the match" interessierte ihn herzlich wenig. "Ich habe mich über mein Tor sehr gefreut, aber es wäre eine andere Geschichte gewesen, wenn wir drei Punkte geholt hätten."

Dass es gegen die Engländer nicht einfacher wird, steht außer Frage, aber gerade Eriksen will dem Gegner etwas beweisen. Abgesehen von einem kurzen Gastspiel bei Inter Mailand 2020/2021 kickt der dänische Topstar seit 2013 in der Premier League, die meiste Zeit für Tottenham Hotspur - damals noch gerne als Vorlagengeber für Harry Kane.

Seit 2022 steht Eriksen beim Renommierklub Manchester United unter Vertrag, wo er vergangene Saison allerdings zur Randfigur mutierte. Lediglich 28 Pflichtspiele absolvierte der Routinier für die "Red Devils", was heftige Frühjahrsdebatten in Dänemark auslöste, ob Eriksen denn bei der EM eine Hilfe wäre.

Fußballprofi mit Defibrillator

Sein 42. Tor im 131. Länderspiel beim EM-Auftakt war ein wichtiges Zeichen. Und diese EM 2024 ist für Eriksen ein besonderes Turnier, daraus macht er selbst keinen Hehl.

Denn am 12. Juni 2021 stand die Fußball-Welt unter Schock, als Eriksen ohne Vorwarnung bei dem EM-Spiel gegen Finnland auf dem Rasen zusammenbrach. Sein Leben hatte er dem schnellen Einsatz der Rettungskräfte und Ärzte zu verdenken. Seitdem spielt der Profi mit einem Defibrillator.

Es war mein Ziel, wieder auf das höchste Niveau zu kommen, als mir gesagt wurde, dass ich immer noch Fußball spielen kann. Es ist jetzt drei Jahre her, und es ist nicht vergessen, was passiert ist. Christian Eriksen

Trainer Hjulmand will ihn nicht missen

Die Tür ins Nationalteam ging bereits im Frühjahr 2022 wieder auf, als der Edeltechniker beim FC Brentford in der Premier League erst vorsichtig wieder Fuß fasste. Für Nationaltrainer Kasper Hjulmand, der die Geschehnisse bis heute meisterhaft moderiert, stand nie in Zweifel, Eriksen schnell wieder einzugliedern - das frühe Aus der Dänen bei der WM 2022 in Katar konnte aber auch mit Eriksen nicht abgewendet werden.

Er ist ein Naturtalent - und das Herzstück unserer Mannschaft. Dänemarks Nationaltrainer Hjulmand über Eriksen



Neben dem Fußballer will der frühere Bundesligacoach des Neben dem Fußballer will der frühere Bundesligacoach des FSV Mainz 05 auch den Menschen nicht missen: "Er ist ein guter Junge. Er ist positiv und offen." Der einfühlsame Hjulmand ist überzeugt, dass sein Stratege noch immer den Unterschied machen kann. "Ich hatte nie Zweifel an ihm als Fußballer", beteuerte der 52-Jährige nach dem ersten EM-Gruppenspiel.