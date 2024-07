Kommentar: DFB-Elf hat Größeres als EM-Titel geschafft

Schließlich haben wir mit 2023 gerade das schlechteste Länderspieljahr in der Geschichte noch in den Knochen und im Gedächtnis.

Ausscheiden gegen Spanien unverdient

Doch was uns diese Mannschaft - die älteste des ganzen Turniers übrigens - in den letzten Wochen beschert hat, verdient großen Applaus. Das Ausscheiden gegen Spanien ist deshalb so bitter, weil es unverdient über die Nagelsmann-Elf hereingebrochen ist.

Diskussionen um Handspiel

Alle Diskussionen nach dem Spiel in den Stadionkatakomben drehten sich um den nicht gegebenen Elfmeter in der Verlängerung . Ich kann die Enttäuschung über den englischen Schiedsrichter nur zu gut verstehen.

Wenn es im Spiel gegen die Dänen Handspiel war, (Andersen berührt die Hereingabe von Raum so minimal, dass ein Ball-EKG bemüht werden muss, um einen Miniausschlag zu verzeichnen) dann war das Handspiel von Cucurella Tausendmal einen Strafstoß wert. Zumal der Ball direkt aufs Tor ging und ein Treffer so klar verhindert wurde.

DFB-Elf hat in Deutschland Euphorie ausgelöst

Aber was nützen alle Diskussionen? Die deutsche Mannschaft hat bei diesem Turnier etwas viel Größeres geschafft. Sie hat Millionen Menschen wieder hinter sich vereint. Rekordquoten vor den Fernsehern, Hunderttausende auf Fanmeilen, in Kneipen, ausverkaufte Deutschland-Trikots - das alles hat diese Mannschaft und ihr Trainer in nur wenigen Monaten hingekriegt.

Nagelsmann sagte im ZDF, er wünsche sich, dass dieses Wir-Gefühl nachhaltig sein möge, weniger ich, mehr alle zusammen. In allen Bereichen unseres Lebens in turbulenten Zeiten. Und er meinte das sehr ernst. Wenn diese Mannschaft dazu beiträgt, das sowas gelänge, dann wäre das fast noch wichtiger, als in ein Halbfinale einzuziehen. So schön und so verdient das auch diesmal gewesen wäre. Es gibt ja in zwei Jahren schon wieder eine Gelegenheit.