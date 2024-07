Fußball-EM: Nagelsmanns Trotz nach der Trauer

EM-Aus für Deutschland: Das Tor von Florian Wirtz reicht dem DFB-Team nicht. Kurz vor dem Elfmeterschießen, schießt Mikel Merino Spanien ins Halbfinale. 05.07.2024 | 10:15 min

Nicht allein über die Videowände der Stuttgarter Arena flimmerten die Bilder jener Fans, denen auf den Rängen das Entsetzen ins Gesicht geschrieben stand. Auch auf dem Rasen war nach dem bitteren EM-Aus des DFB-Teams im Viertelfinale gegen den ewigen Angstgegner Spanien (1:2 nach Verlängerung) die Enttäuschung überall sichtbar:

Antonio Rüdiger saß im Torraum auf dem Hosenboden. Manuel Neuer kaute verzweifelt an seinem Hemdkragen. Jamal Musiala stützte entgeistert die Hände auf die Knie. Schockstarre bei den schwarz-rot-goldenen Protagonisten herrschte am Freitagabend für eine ganze Weile.

Unmittelbar nach Abpfiff eilte Sportdirektor Rudi Völler aufs Feld, um den anfangs mit den Tränen kämpfenden Bundestrainer Julian Nagelsmann zu trösten.

Es ist leider eine Zeit vorbei, die besonders war. Bundestrainer Julian Nagelsmann

Der Bundestrainer weiter: "Am Ende waren wir vielleicht nicht zwingend besser, aber klarer. Es waren nur wir, die am Ende gewinnen wollten", sagte der 36-Jährige. Das Kopfballtor von Mikel Merino in der 119. Spielminute traf die deutsche Mannschaft an diesem lauen Sommerabend im Mark.

Mit EM-Aus endet große Karriere : Toni Kroos - der undeutsche Deutsche Toni Kroos beendet seine große Karriere. Er war ein deutsches Glückskind, und hob sich doch vom deutschen Kanon ab. Am Ende veränderte er alle Wahrnehmungen. von Florian Haupt

Nagelsmann: "Wollen Weltmeister werden"

"Wir haben aber nicht zu viel riskiert: Diese Frage beantworte ich schon jetzt mit 'Nein', betonte der Bundestrainer, der seine erste Enttäuschung bereits in der Pressekonferenz nach dem Spiel in einen gewissen Trotz überführte. "Das Traurigste ist, dass eine Heim-EM in meiner Karriere wahrscheinlich nicht mehr kommt. "Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, dass man Weltmeister wird, tut auch weh", kündigte der bekanntlich nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein leidende Nagelsmann an.

Erst komme die Nations League, dann die WM-Qualifikation - und dann soll die DFB-Auswahl 2026 in USA, Kanada und Mexiko ihre Lehre aufführen.

Was soll ich sagen, dass wir in der Vorrunde ausscheiden, natürlich wollen wir Weltmeister werden! Bundestrainer Nagelsmann

Generelle Schelte über die Handspielregel

Natürlich beteiligte er sich auch an der Debatte, ob Schiedsrichter Anthony Taylor aus England vielleicht vorher auf den Elfmeterpunkt hätte zeigen müssen, weil Jamal Musiala bei seinem Schuss an die Hand von Marc Cucurella zielte, dessen Arm allerdings am Körper herunterhing - vielleicht regeltechnisch vertretbar, keinen Strafstoß zu geben (106.).

Nagelsmann holte öffentlich zur Gegenrede aus: "Der Ball geht aufs Tor - er stoppt ihn mit der Hand, auch wenn es unabsichtlich ist. Es ist total skurril, dass die Intention nicht bewertet wird. Dass es da keinen Elfmeter gibt, kann ich nicht nachvollziehen.

Wir müssen diese Regel praktikabler machen. Nagelsmann über Handspiel-Regel

Bitterer Abschied für Toni Kroos

In der regulären Spielzeit brachte der überragende Deutschland-Legionär Daniel Olmo die Iberer in Führung (51.), ehe Florian Wirtz mit seinem späten Ausgleichstreffer die Verlängerung erzwang (89.). Doch in die Spezialdisziplin Elfmeterschießen rettete sich das nach einer Stunde ohne jede Fesseln spielende Team des Gastgebers nicht. "Wir waren sehr nah dran, umso bitterer ist es, so auszuscheiden", sagte der am Ende von Krämpfen geplagte Toni Kroos

Der 34-Jährige beendete zugleich mit seinem 114. Länderspiel seine einmalige Karriere, die ohne EM-Krönung endet. "Dieser Traum ist ein Stück weit geplatzt, auch wenn wir sicherlich realisieren werden, dass wir ein tolles Turnier gespielt haben", so Kroos.

DFB-Spieler bitter enttäuscht

Der herausragende Rechtsverteidiger Joshua Kimmich empfand das Ausscheiden als "ungerecht", denn: "Die Spanier wollten sich nur ins Elfmeterschießen retten."

Tieftraurig wirkte Mittelstürmer Niclas Füllkrug, der sich explizit bei den Fans bedankte:

Es gibt auch keinen Stolz - es wird gerade von Sekunde zu Sekunde härter. Es wird dauern, bis wir darüber hinwegkommen. Niclas Füllkrug

Nagelsmanns Appell an die Gesellschaft

Doch vorerst ist das vermeintliche Sommermärchen 2.0 beendet. Die Nationalmannschaft hat dennoch viel erreicht; neben sagenhaften Einschaltquoten endlich wieder Begeisterung vermittelt. Lob kam von Bundeskanzler Olaf Scholz : "Die Mannschaft ist erhobenen Hauptes aus dem Turnier rausgegangen. Diese EM ist ein großer Erfolg, auch das Spiel der Deutschen."

Durchaus passend, dass Nagelsmann ein starkes Schlussstatement verfasste, das weit über den Fußball hinausreichte:

Ich hoffe, dass diese Symbiose zwischen Fans und Mannschaft auch in der normalen Gesellschaft stattfindet und wir begreifen, dass wir als Gesellschaft mehr bewegen können und nicht, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Bundestrainer Julian Nagelsmann