2:1 gegen die Slowakei: Englands kollektive Erleichterung

Nach dem in letzter Minute abgewendeten EM-Aus wissen sie bei den Three Lions, dass sie sich im Viertelfinale gegen die Schweiz steigern müssen. Trainer Southgate lobt aber auch.

Lange sah es so aus, als würde die Slowakei den Engländern ein blamables EM-Aus bereiten. Dann rettete Bellingham die Three Lions in die Verlängerung, Kane sicherte den Sieg. 30.06.2024 | 8:59 min

Als der hauchdünne Sieg über die Zeit gebracht war, ließ sich wahrnehmen, wie Erleichterung auf Englisch aussieht und sich anhört.

Trainer Gareth Southgate und sein Stab fielen sich in die Arme und herzten einander so innig, als hätten sie einen ihrer größten Siege errungen.

Harry Kane ballte die Faust vor der Trainerbank. Und in der Schalker Arena stießen die Fans der Engländer einen Jubel aus, der weniger einem Schrei, sondern mehr einem kollektiven Seufzer glich.

Bereits vor zwei Wochen spielte England bei der Fußball-EM in Gelsenkirchen. Nicht nur Zugverspätungen fielen den Fans dabei negativ auf. Kann das in Deutschland Debatten anstoßen? 30.06.2024 | 2:34 min

Man meinte bei den Engländern vor Erleichterung ganz Stonehenge von ihren Herzen fallen zu hören, nachdem das EM-Aus abgewendet und der Einzug ins Viertelfinale doch noch erreicht worden war.

Wäre es zum Abschied vom Turnier gekommen, wäre das kein GAU für die Engländer gewesen, sondern eher eine GAB gewesen, die größte anzunehmende Blamage, vermutlich auch mit Konsequenzen für Southgate.

Southgate äußert Verständnis

Doch weil die große Peinlichkeit ausgeblieben war, wich das kollektive Durchatmen der Engländer zumindest bei den Fans später doch noch einer Partyatmosphäre, als "Sweet Caroline" aus den Boxen erklang.

Den Protagonisten der englischen Nationalmannschaft war dagegen nur bedingt zum Feiern zu Mute.

Jeder hinterfragt unsere Vorstellung - und ich verstehe das. Gareth Southgate, Trainer von England

Man wolle und müsse besser werden, sagte Southgate auf der Pressekonferenz nach dem nur mit großer Mühe erreichtem 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen den Außenseiter Slowakei.

Sonst könnte die Reise am Samstag im Viertelfinale gegen die Schweizer, die Italien mit 2:0 besiegt hatten, enden.

Emotionen als Schlüssel

Zugleich hob er mehrfach hervor, dass der Geist in seiner Mannschaft stimme. Southgate sprach immer wieder über die emotionalen Komponenten des Spiels, über Glaube, Leidenschaft, Charakter und Herz. All das sei da gewesen und habe die späte Wende in einem fast schon verlorenen Spiel ermöglicht. "Ich bin stolz auf die Mannschaft", sagte Southgate.

Überall in Deutschland waren die Fanmeilen voll. Doch mancherorts wurde das Public Viewing wegen Gewitterwarnungen abgesagt oder die Fanmeilen während des Spiels geräumt. 30.06.2024 | 0:18 min

Viel hatte allerdings nicht gefehlt, und die als Topfavoriten auf den Titel ins Turnier gestarteten Engländer wären draußen gewesen. Die Slowaken hatten sich durch Ivan Schranz’ drittes Tor bei dieser EM in der 25. Minute eine verdiente Führung erspielt.

Schwerer Fehler führt fast zu 0:2

Später vergaben sie sogar Chancen aufs 2:0. Entweder sie spielten ihre Konter nicht sauber aus. Oder sie nutzten in Person von David Strelec einen schweren Fehler der Engländer nicht. Jude Bellingham hatte an der Mittellinie einen Freistoß kurz zu John Stones gespielt. Stones aber passte nicht auf ließ und den Ball an sich vorbeirollen. Der anschließende Versuch von Strelec über Torwart Jordan Pickford hinweg verfehlte jedoch das leere Tor.

Es hätte ins Bild gepasst, wenn die Engländer durch ein solches Geschenk ausgeschieden wären aus diesem Turnier, in dem sie schon in der Gruppenphase gegen Serbien (1:0), Dänemark (1:1) und Slowenien (0:0) weitgehend enttäuscht hatten.

Doch gegen die Slowakei rettete ausgerechnet der bisher im Turnier ebenfalls unter seinen Möglichkeiten spielende Bellingham die Three Lions in die Verlängerung.

Bellinghams Kunstwerk von Tor

Völlig untypisch für seine bisherigen Turnierleistungen gelang ihm mit einem Kunstwerk von Tor der Ausgleich in der fünften Minute der Nachspielzeit. Mit einem Fallrückzieher traf er und ermöglichte so erst jene Verlängerung, in der Harry Kane gleich in der ersten Minute das 2:1 erzielte.

Ein unglaubliches Tor. Harry Kane über Bellinghams artistischen Treffer

Dieser sei wohl "einer der wichtigsten Momente meiner Karriere", befand Bellingham. Das gelte vor allem dann, wenn man den Titel gewinnen sollte. Dafür allerdings müssten sich die Engländer fußballerisch deutlich steigern. Emotionen allein dürften kaum reichen für viel mehr als die Runde der letzten Acht.