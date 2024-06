Cristiano Ronaldo: Hype um Portugal-Star ungebrochen

Auch mit 39 Jahren immer im Blickpunkt: Portugals Superstar Cristiano Ronaldo. Quelle: IMAGO / Eibner

Als der Teambus der portugiesischen Auswahl vorfährt, hallt immer wieder das markante "Siiiuuu", mit dem Cristiano Ronaldo seine Tore feiert, über den Hof des Leipziger Nobelhotels The Westin.

Gut 300 zumeist junge Anhänger haben sich versammelt, um ihr Idol einmal aus der Nähe zu sehen und standesgemäß zu begrüßen. Darunter auch die beiden 14-jährigen Schüler Leo und Till, die beide in argentinischen Nationaltrikots mit der Aufschrift "Messi" gekommen sind.

Großer alter Mann des europäischen Fußballs

Die Frage, ob Messi oder Ronaldo der bessere Spieler ist, hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einer der großen Grundsatzdebatten unserer Zeit entwickelt und wird in Grundschulklassen ebenso erörtert wie bei Rentnertreffs. Zwei Überirdische, die auch im reifen Fußballeralter immer weitermachen. Warum aber warten die Jungs mit den Messi-Trikots bei der Ronaldo-Ankunft?

Cristiano Ronaldo steht vor seiner sechsten EM - Rekord. Eine Wiederholung des 2016er-Triumphs wird in Gruppe F mit Tschechien, der Türkei und Debütant Georgien kein Selbstläufer. 18.05.2024 | 2:45 min

"So fair muss man sein", sagt Till grinsend, "Ronaldo ist eben der Zweitbeste". Dass sie die Jerseys des großen Rivalen tragen, sei zwar ein Statement, betont Leo. Und doch wollen sie unbedingt mal einen Blick auf den großen alten Mann des europäischen Fußballs erhaschen. Cristiano Ronaldos Aura zieht eben alle Fußballfans in den Bann - egal, ob sie ihn verehren oder verteufeln.

Ronaldos sechste Teilnahme an einer Euro

Wenn der 39-Jährige bei der Fußball-EM wie erwartet gegen Tschechien ( Dienstag, 21 Uhr/ARD ) aufläuft, wird er an sechs Euros teilgenommen haben - das hat noch keiner vor ihm geschafft. Bei seiner Premiere 2004 war er auf Anhieb gleich bis ins Finale gekommen. Keiner hat mehr Spiele bei einer Euro absolviert als er (25), keiner hat häufiger getroffen als der Europameister von 2016 (14).

Dabei betont Trainer Roberto Martínez, dass der hinter Pepe (41) zweitälteste Spieler des Turniers nicht nur dabei sei, "weil er einen Namen hat. Er ist gleichbleibend gut, kann die Innenverteidiger wirklich herausfordern", so der Coach.

Er ist unser Torjäger, hat seinen Spielstil etwas verändert und ist in der Nationalmannschaft dabei, weil er es verdient. Trainer Roberto Martinez

Bei seiner vermutlich letzten Teilnahme will der Torschützenkönig des vergangenen Turniers weiter Geschichte schreiben. "Er ist Inspiration, er zeigt uns, dass alles möglich ist - man kann träumen und das tatsächlich erreichen", sagte Abwehrspieler Rúben Dias von Manchester City vor dem Abschlusstraining.

Es ist eine Freude, dass er mit dabei ist. Alles, was er verkörpert, hilft uns. Er ist unser Kapitän und wir folgen ihm bis zum Ende. Rúben Dias über Cristiano Ronaldo

Tausende wollen CR7 beim Training sehen

Und wo CR7 ist, ist immer Hype. Der Mann aus Madeira lockte beim öffentlichen Training in Gütersloh mehrere tausend Fans an. Immer wieder musste die Einheit wegen Flitzern unterbrochen werden. In Leipzig stieg er mit Basecap auf dem Kopf aus dem Bus, schnappte sich seine Sporttasche aus dem Gepäckraum, winkte einmal strahlend in die johlende Menge und verschwand im Hotel, ehe er sich am Abend beim Abschlusstraining mit dem Leipziger Stadion vertraut machte.

Italien, England, Spanien, Frankreich oder doch Portugal? Wer wird dieses Jahr Europameister? Englands Team wäre das Beste, das sie jemals hatten, meint Kapitän Harry Kane. 14.06.2024 | 1:52 min

Bleibt die Frage, ob der Mann mit 632 Millionen Instagram-Followern auch als Senior nach 207 Länderspielen und 130 Toren noch glänzen kann wie einst? Dafür spricht seine Torquote von 44 Treffern in 45 Partien in dieser Vereinssaison, die man auch mit Al-Nassr FC in der Saudi Pro League erst einmal schießen muss.

Beim jüngsten Test der Portugiesen gegen Irland vor einer Woche traf er doppelt.

Ronaldo seit 20 Jahren auf höchstem Niveau

"Mit zunehmendem Alter machst du manche Dinge vielleicht sogar besser als in der Vergangenheit, aber dir gehen natürlich auch Fähigkeiten verloren", sagte der 1,87-Meter-Mann vor dem Turnier. Starke Anpassungsfähigkeit sei der Schlüssel für seine lange Karriere. "Es ist kein Zufall, dass ich seit 20 Jahren auf höchstem Niveau spiele, und es ist sehr schwer, dieses Level zu halten. Nur mit viel Hingabe und harter Arbeit kann man diese Zahlen erreichen."