Fußball-EM: Schweiz nach Sieg gegen Italien im Viertelfinale

Schweiz das spielbestimmende Team

Der Sieg der Eidgenossen im Berliner Olympiastadion war absolut verdient. Breel Embolo scheiterte bei der ersten Großchance noch an Gianluigi Donnaruma (24.). Der Treffer von Freuler aus kurzer Distanz war dann aber der verdiente Lohn für die spielbestimmenden Schweizer.

Sekunden nach Wiederanpfiff erhöhte Vargas vom FC Augsburg mit einem sehenswerten Schlenzer in den Winkel auf 2:0 und sorgte damit gefühlt schon für eine Art Vorentscheidung. Zu harmlos agierte bis hierhin die ohne den gesperrten Riccardo Calafiori und den verletzten Federico Dimarco angetretene Squadra Azzurra.

Italien zweimal im Aluminium-Pech

Aus dem Nichts ergab sich in der 52. Minute allerdings die Chance auf den Anschlusstreffer. Ein Kopfball des Schweizers Fabian Schär auf das eigene Tor klatschte an den Pfosten. Die letzte Möglichkeit, dem Spiel noch eine Wendung zu geben, hatte Gianluca Scamacca, der in der 74. Minute ebenfalls den Pfosten traf.