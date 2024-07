Spaniens Einzug ins EM-Finale: Triumph des schönen Spiels

Als Lamine Yamal hinterher vor Freude seine Trinkflasche auf den Boden warf, vergnügt lachte und seine Zahnspange zum Vorschein kam, war er in diesem Moment wohl der glücklichste 16-jährige Fußballer der Welt.

Halbfinale auf höchstem Niveau: Frankreich geht früh in Führung, doch Spanien dreht die Partie binnen vier Minuten und steht im Finale - mit einem Geniestreich von Lamine Yamal.

Spanien hofft auf vierten EM-Titel

Es wird am Sonntag das erste Finale für die Spanier bei einem großen Turnier seit der EM 2012 sein. Damals hatten sie den EM-Titel zum dritten Mal nach 1964 und 2008 gewonnen. Geht es nach Yamal, soll nun der vierte Streich folgen.

Es ließ sich in diesem Halbfinale auch der Triumph des schönen Spiels der Spanier, der konstruktiven und nach vorne gerichteten Spielweise, über den auf Sicherheit bedachten Pragmatismus der Franzosen konstatieren.

Spaniens Fußballteam will wieder zurück auf den EM-Thron, auf dem es 1964, 2008 und 2012 gestiegen war. Zuletzt scheiterte Spanien zwei Mal vorzeitig an Italien.

Mbappés Eingeständnis

"Man muss eine Mannschaft den Stil spielen lassen, der ihr am besten liegt", sagte Spaniens Trainer Luis de la Fuente und versprach mit Blick aufs Finale am Sonntag gegen England oder die Niederlande

Wir vertrauen immer auf unsere Philosophie. Auf unserer besonderen Reise wollen wir auch so weitermachen.

Lob gab es dafür sogar von den Unterlegenen. Spanien habe "eine tolle Mannschaft", befand Frankreichs Trainer Didier Deschamps, "sie waren besser am Ball." Und sogar Kylian Mbappé räumte ein: "Ich hatte das Ziel Europameister zu werden und ein gutes Turnier zu spielen, beides ist mir nicht gelungen."

Yamal wird am Tag vorm Finale 17

Was dem vermeintlichen Superstar dieser EM nach seinem Nasenbeinbruch verwehrt blieb, kann sich der neue und aktuell wohl aufregendste Spieler auf der kontinentalen Bühne nun womöglich erfüllen. Es sei allein schon ein "Traum, der wahr wird", mit Spaniens Selección um den Titel zu spielen, sagte Yamal.

Ein persönliches Vorhaben hat er mit dem Finaleinzug sogar bereits erreicht. "Das Ziel war, meinen Geburtstag hier in Deutschland zu feiern", sagte er mit Blick auf seinen 17. Ehrentag am Samstag, einen Tag vorm Finale.

Yamals Kunstschuss

Ob dann England oder die Niederlande der Gegner sein wird, ist ihm nach eigenem Bekunden "egal". Was er sich als dann nachträgliches Geburtstagsgeschenk wünscht, steht so oder so fest. "Gewinnen", sagte er und lächelte.