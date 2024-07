Keeper der EM-Halbfinalisten: Eine neue Generation

Nach dem Triumph in Wembley sackte er gleich noch die Auszeichnung zum besten Spieler des Turniers ein. Bester Torwart war er mit 22 Jahren ohnehin. Nun treten vier Torhüter ins Rampenlicht, die viel weniger furchteinflößend rüberkommen. Dafür geschmeidiger. Wer sind die vier Protagonisten, die vielleicht einen neuen Trend setzen?

Spanien: Unai Simon (27 Jahre/44 Länderspiele/Athletic Bilbao)

Spaniens Torwart Unai Simon in Aktion.

Einer der gerne mit dem Feuer spielt. Ihn aber als Fehlerteufel abzustempeln, wäre zu einfach. Erst Trainer Luis Enrique, dann Luis de la Fuente setzen nicht grundlos auf einen sehr gläubigen Tormann, der bei Athletic Bilbao und der Seleccion die Nummer eins ist. Andoni Zubizarretta, in den 80er und 90er Jahren ein Torwart von Weltruf, sagt: "Unai ist auf der Höhe der Besten." Nur manchmal spielt bei ihm Bruder Leichtfuß mit.

Er hat bei der EM 2021 gegen Kroatien auf groteske Art einen Rückpass durchrutschen lassen. Immer mal wieder lupft er Bälle an den falschen Adressaten. Gegen Deutschland hätte sich beinahe Kai Havertz bedankt. Am Ende aber hielt er den Kopfball von Niclas Füllkrug mit einer katzenartigen Parade. Und er hat im Nations-League-Finale vor einem Jahr zwei Versuche gegen Kroatien im Elfmeterschießen entschärft. Wenn das kein gutes Omen ist.

Frankreich: Mike Maignan (29 Jahre/21 Länderspiele/AC Mailand)

Alles redet immer über Kylian Mbappé, aber es müsste mal mehr über den gesprochen, der ohne Fehl und Tadel hält. Stark auf der Linie, ruhig in der Ausstrahlung. Mit dem Schlussmann vom AC Mailand gibt es endlich einen, der in riesige Fußstapfen getreten ist. Hugo Lloris war über 14 Jahre mehr als nur ein Rückhalt.

Der treue Diener begleitete Nationaltrainer Didier Deschamps zu jeder großen Pressekonferenz und sagte mit treuherzigem Blick, wie entschlossen die Equipe Tricolore ihre Ziele verfolge. Hat auch wegen ihm gut geklappt. Sein Nachfolger stammt aus dem Nachwuchs von Paris St. Germain. Der Sohn einer haitianischen Mutter und eines französischen Vaters kennt leider auch die Demütigung durch rassistische Anfeindungen. In der Serie A hat er deswegen einmal den Platz verlassen. So mutig wirft er sich auch in jeden Schuss und jede Flanke. Seine Verfassung ist titelverdächtig.