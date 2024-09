Fußball-EM 2028: Nordirland droht das Aus als Co-Gastgeber

Die britische Regierung werde nicht die Kosten für den Neubau des für die EM vorgesehenen Stadions Casement Park in Belfast tragen.

Die Fußball-EM 2028 findet in Großbritannien und Irland statt. Vier Jahre später kommt die Türkei als Co-Gastgeber gemeinsam mit Italien zum Zug.

Rückzug wegen Kostenexplosion

Regierungschefin Michelle O’Neill bezeichnete bei X, ehemals Twitter, die Entscheidung der britischen Regierung als "verpasste Chance für unseren Sport und unsere Wirtschaft". Und sie kündigte an: "Der Casement Park wird gebaut."

Spiele werden nun aufgeteilt

Die Partien, die im Casement Park gespielt werden sollten, würden nun zwischen den anderen EM-Gastgebern England, Irland, Wales und Schottland aufgeteilt, hieß es in Medienberichten. Eine Quelle der UEFA geht laut "Times" davon aus, dass die Spiele ins Londoner Wembleystadion, nach Dublin in das Aviva-Stadiun, in den Hampden Park von Glasgow und ins Principality Stadium von Cardiff verlegt werden.