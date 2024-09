Deutschland - Ungarn: Nations League kein Experimentierfeld

Nagelsmann verlangt Enthusiasmus von der EM

Der Bundestrainer macht deutlich, dass die deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt der Nations League gegen Ungarn in Düsseldorf ( 20.45 Uhr/live im ZDF ) nichts zu verschenken hat. Sein Leitsatz vom Rheinufer formulierte der 37-Jährige in einem modischen weißen Hemd: "Ich will denselben Enthusiasmus sehen, Spiele gewinnen zu wollen, den wir bei der Heim-EM hatten."

Kein Sieg gegen Ungarn in der Nations League 2022

Gegen die Gäste gab es zwar im zweiten EM-Gruppenspiel einen hochverdienten 2:0-Erfolg , doch die Ungarn haben 2022 in der Nations League zweimal den Spielverderber gegeben: Auf ein 1:1 in Budapest folgte bei der DFB-Elf damals ein 0:1 in Leipzig - und viele lange Gesichter, die später bei der WM in Katar noch viel länger wurden.

Bundestrainer kontert Kritik an hohen Zielen

Alles wird bereits dem Ziel untergeordnet, bis zur Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko um den Titel mitzuspielen. "Weltmeister werden" - davon sprach Nagelsmann nach dem Aus gegen den späteren Europameister Spanien sofort. "Wenn man mich dafür kritisiert, ist das verrückt", stellte er klar. "Ich würde gerne die Headlines lesen, wenn ich gesagt hätte, also Weltmeister will ich auch nicht werden, Europameister war mir schon egal, und Weltmeister ist mir auch egal."

Die Nations-League Gruppe 3, in der es gegen die Niederlande in Amsterdam am Dienstag weitergeht und Bosnien-Herzegowina der dritte Gegner ist (11. Oktober), wäre eine gute Möglichkeit, erstmals zumindest das Final Four im Juni 2025 zu erreichen. Mögliche Terminkollisionen mit der Klub-WM nähmen Kapitän Joshua Kimmich und Co. dafür gerne in Kauf.