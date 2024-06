DFB-Elf mit 2:0 gegen Ungarn im Achtelfinale der EM 2024

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der EM 2024 zum ersten Mal richtig gefordert worden - und hielt stand. Mit dem 2:0 (1:0) gegen Ungarn hat sich der Gastgeber vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert. Dies liegt am besonderen Modus der EM:

Neuer hält Tor vor der Pause sauber

Gegen Ungarn lag die deutsche Mannschaft zur Halbzeit 1:0 in Führung - von Überlegenheit zunächst aber keine Spur: Torwart Manuel Neuer war gleich zwei Mal zu einer Glanzparade gezwungen: Gleich in der ersten Minute gegen Roland Sallai (SC Freiburg) und in der 26. Minute bei einem Freistoß von Dominik Szoboszlai.