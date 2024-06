Alipay+ und BYD: Warum chinesische Firmen bei der EM werben

Alipay+, BYD & Co. : Warum chinesische Firmen bei der EM werben

von Luisa Houben, Peking 19.06.2024 | 15:09 |

Wer das Spiel Deutschland gegen Ungarn schaut, dem wird es wieder auffallen: In den EM-Fußballstadien wimmelt es nur so von Logos chinesischer Firmen. Was dahinter steckt.