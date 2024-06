5:1 gegen Schottland: DFB-Elf gelingt traumhafter EM-Start

Florian Wirtz (10.), Jamal Musiala (19.) und Kai Havertz (45.+1/Foulelfmeter) trafen vor der Pause. Niclas Füllkrug schraubte das Ergebnis nach dem Seitenwechsel in die Höhe (68.). Mit einem Eigentor sorgte Antonio Rüdiger (87.) für den Ehrentreffer der Schotten. Dem nachnominierten Emre Can gelang in der Nachspielzeit der Schlusspunkt.