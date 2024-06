Nagelsmann vor EM-Start: Lasst es uns wuppen gegen Schottland

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat vor dem Eröffnungsspiel der Nationalmannschaft bei der Heim-EM am Freitag (21 Uhr/ZDF) gegen Schottland einen Appell an die Fußball-Nation gerichtet.

"Ich will, dass wir als Land vereint die deutsche Nationalmannschaft nach vorne peitschen, auch im Stadion. Es ist enorm wichtig. Wir müssen den Heimvorteil, den wir haben, auch irgendwie nutzen", sagte Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Donnerstag in München.