Fußball-EM: Schottisches Feuer trifft deutschen Eventfan

Aber sie fallen selten auf wegen Schlägereien. Es sind in der Regel faire Sportfans, und die Nationalmannschaft bestärkt die eigene Identität. Das ist übrigens ganz anders als in Deutschland.

Nach den beiden Siegen wurden die Erwartungen und die Vorfreude regelrecht in die Höhe katapultiert. Die Vorfreude hängt in Deutschland also maßgeblich von den Leistungen und Ergebnissen ab.

Prof. Dr. Harald Lange, 55, ist der Leiter der Fan- und Fußballforschung am Institut für Sportwissenschaft der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Er hat mehr als 50 Bücher veröffentlicht.

Lange: Ich erwarte ein sehr buntes, fröhliches, friedliches Fußballfest mit viel Austausch, ob in den Städten, auf Reisen, beim Public Viewing, im Hotel oder beim Camping. Wir sollten dabei die Aufmerksamkeit vor allem auf Fans der Gäste lenken. Jede Fankultur wird andere Farben und Eindrücke hinterlassen. Dabei werden wir auch entdecken, was wir in unserer Fankultur nicht mehr finden. Das fängt an beim Support während des Spiels.