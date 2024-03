Starker Auftritt: DFB-Team zeigt Fußball für Feinschmecker

Lyon hat den Ruf, die gastronomische Hauptstadt Frankreichs zu sein, was dem Besucher in der Altstadt um die Kathedrale Saint-Jean in den verwinkelten Gassen gerne bestätigt wird. Nun stand der Abstecher in diese touristische Gegend in der schönen Stadt am Zusammenfluss von Rhône und Saône gar nicht auf dem Reiseprogramm der deutschen Fußball-Nationalspieler, die dennoch weit draußen in Décines-Charpieu ein Galamenü kredenzt haben.