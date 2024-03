Neuer wieder gesetzt: Rückkehr ins DFB-Tor verzögert sich

Das Comeback in den Länderspielen in Frankreich am Samstag in Lyon ( 20:15 Uhr live im ZDF ) und gegen die Niederlande am Dienstag in Frankfurt verpasst Neuer allerdings. Der 37-Jährige muss auf den Start ins EM-Jahr verzichten. Neuer hat sich nach DFB-Angaben im Training am Mittwoch einen Muskelfaserriss im linken Adduktor zugezogen und ist bereits vorzeitig aus dem Lager der DFB-Auswahl in Frankfurt abgereist.