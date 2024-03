DFB-Comeback: Toni Kroos hat klaren Plan für die EM

Toni Kroos will bei der Fußball-EM einen erneuten frühen Turnier-K.o. der Nationalmannschaft unbedingt verhindern. "Wenn wir in der Vorrunde ausscheiden, kann ich keinen grünen Haken dahinter setzen", sagte der 34-Jährige zum Ziel seines Comebacks in der DFB-Auswahl nach fast drei Jahren. Vom Titelgewinn zu reden sei "möglicherweise vermessen", fügte der Star von Real Madrid nach der ersten Trainingseinheit am Dienstag in Frankfurt an. Aber: "Mit Sicherheit würde ich mich freuen, wenn wir die eine oder andere K.o.-Runde aktiv im Turnier sind."