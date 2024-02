Fußball: Wie das Kroos-Comeback die DFB-Elf verändert

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit einer Pleite gegen Österreich in die Winterpause. Die Highlights vom Testspiel in Wien, das 0:2 verloren ging. 21.11.2023 | 8:55 min

Julian Nagelsmanns Heimdebüt als Fußball-Bundestrainer ist gründlich misslungen. Die deutsche Nationalmannschaft verlor im Berliner Olympiastadion gegen die Türkei 2:3 (1:2). 18.11.2023 | 2:58 min

Comeback von Kroos ist möglich, im Tor läufts auf Neuer hinaus und Kimmich auf die rechte Abwehrseite: Bundestrainer Nagelsmann verrät, wie er seine Schlüsselpositionen plant. 16.12.2023 | 39:26 min

Toni Kroos, einziger deutscher Spieler mit fünf Champions-League-Titeln, lief in 265 Spielen für Bayern und Leverkusen auf. Seine zehn schönsten Bundesliga-Tore hier im Video. 24.05.2023 | 4:51 min

Gleichzeitig deutete er an, seinen Kapitän Ilkay Gündogan, 33, offensiver zu postieren. Als einer, der wie gerne bei Manchester City oder jetzt dem FC Barcelona nicht in erster Linie Abfangjäger, sondern Taktgeber spielt - und gerne auch in den Strafraum den Abschluss suchen darf.

Florian Wirtz ist Leverkusens Erfolgsgarant. Seine Spielübersicht ist herausragend. Manu Thiele analysiert Entwicklung, Spielstil und Bedeutung des 20-Jährigen für die DFB-Elf. 11.05.2023 | 14:05 min

Wenn bei der EM in der Gruppe gegen Schottland am 14. Juni in München, Ungarn am 19. Juni in Stuttgart und die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt alles gut geht, kein Problem.