Toni Kroos kehrt in die Nationalelf zurück

Toni Kroos kehrt für die Heim-EM in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück. Das verkündete der Weltmeister von 2014 am Donnerstag via Instagram.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Kroos in der Vorbereitung schon dabei

Damit wird der Mittelfeldspieler von Real Madrid schon bei den Länderspielen in Lyon gegen Frankreich am 23. März und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann stehen. Der Coach hatte die Tür für Kroos, mit dem er sich einen Berater teilt, im Dezember bei einem Auftritt im Aktuellen Sportstudio des ZDF geöffnet.

Comeback von Kroos ist möglich, im Tor läuft's auf Neuer hinaus und Kimmich auf die rechte Abwehrseite: Bundestrainer Nagelsmann verriet schon im Dezember, wie er seine Schlüsselpositionen plant. 16.12.2023 | 39:26 min

Real-Trainer Ancelotti lobt Kroos in vollen Zügen

Vier Monate vor Beginn der Heim-EM ist die Diskussion nun so richtig eröffnet. Ergibt das wirklich Sinn? In welcher Rolle? Als stammspielende Passmaschine, wie einst beim Titelgewinn in Brasilien? Oder eher als der erfahrene Anleiter einer neuen Generation? Kann Toni Kroos mit 34 noch das, was er mit 24 konnte?