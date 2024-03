DFB-Team glänzt auch gegen die Niederlande

Erstmals in den neuen lila-pinken Auswärtstrikots bekam die DFB-Elf von den Niederländern einen frühen Dämpfer verpasst: Bei einem Einwurf links im Mittelfeld in der eigenen Hälfte spielte Maximilian Mittelstädt zu ungenau zurück auf Jonathan Tah. So kam Memphis Depay an den Ball und lupfte schließlich überlegt an die Strafraumgrenze. In zentraler Position war dort Joey Veerman überraschend frei und schloss direkt per Volley ab (4. Spielminute) – Treffer für die Gäste!