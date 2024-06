Herber Dämpfer für Kanes Three Lions

Anders als beim 3:0 gegen Bosnien-Herzegowina am Montag, als die meisten Stammkräfte zunächst fehlten, setzte Teammanager Gareth Southgate von Beginn an auf Kane und Co. - mit acht Wechseln in der Startelf. Noch nicht dabei: Jude Bellingham vom Champions-League-Sieger Real Madrid. Jon Dogur Thorsteinsson (12.) brachte die Gäste im Wembley-Stadion früh in Führung, dabei machte Torhüter Aaron Ramsdale nicht die beste Figur - ebenso wie seine Vorderleute. Die große Chance zum Ausgleich vergab zunächst Kane mit einem Volleyschuss nach Hereingabe von Cole Palmer (28.).