DFB-Team am Drücker, aber ohne Abschlussglück

Das DFB-Team kam gut in die Partie und spielte sich immer wieder schnell in die Hälfte der Ukrainer. Doch die erste gute Chance gehörte den Gästen, die mit Mykhaylo Mudryk konterten: Der Chelsea-Spieler dribbelte von halblinker Position in die Mitte vor den Strafraum und zog ab, doch Waldemar Anton konnte den Schuss entscheidend abfälschen (4.). Die beste Chance für Deutschland hatte Ilkay Gündogan in der 15. Minute, der nach einer Flanke von Pascal Groß wenige Meter vor dem Tor unbedrängt an den Ball kam. Der DFB-Kapitän traf die Kugel aber nur mit dem Knie, anstatt mit dem Kopf.