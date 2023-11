Der Gefoulte Yildiz hätte dann fast das Spiel gedreht, doch sein Distanzschuss prallte links oben nur ans Aluminium (74.). In der Schlussphase liefen die Waliser noch mit letztem Willen an - doch vergeblich. Es blieb beim 1:1, was jedoch für einen Platz in den Play-offs 2024 reicht, in denen die letzten EM-Tickets vergeben werden.