Nations League: DFB-Team in Gruppe mit den Niederlanden

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt in der neuen Saison der Nations League in der Gruppenphase gegen die Niederlande, EM-Gegner Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Paris. Die DFB-Auswahl wurde in der A-Liga in Gruppe 3 einsortiert.