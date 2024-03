DFB-Elf siegt mit Rekordtor in Frankreich

Entscheidender Unterschied: Die deutsche Elf versenkte die Kugel auch zweimal im Tor. Aufreger in der 69. Minute: Mbappé wurde von Robert Andrich gefoult und verpasste dem Deutschen einen Nachtritt – das hätte die Rote Karte zur Folge haben können. In der Schlussphase nochmal eine wilde Szene: Mbappé legte den Ball von der linken Seite in den Sechzehner, dort verschätzte sich Maximilian Mittelstädt beim Klärungsversuch, so dass Antonio Rüdiger in höchster Not vor der Torlinie mithilfe der Latte rettete (88.). Frankreich legte nicht mehr nach, Deutschland gewann die Partie verdient mit 2:0.