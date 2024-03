Nagelsmann baut um: Nominierung mit Diskussionspotential

Eigentlich hätte sich Julian Nagelsmann einfach unter den fleißigen Bautrupp direkt vor dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mischen könne. Hätte der Bundestrainer bei der Renovierung der Straßenbahngleise und der Asphaltierung der Fahrradwege an der Schwarzwaldstraße im Frankfurter Stadtteil Niederrad geholfen, wäre das perfekte Sinnbild entstanden. Denn auch die Nationalmannschaft ähnelt exakt drei Monate vor dem Eröffnungsspiel der EM 2024 gegen Schottland in München (14. Juni) einer Großbaustelle.

Nagelsmann hat mit dem Kader für die Länderspiele gegen Frankreich in Lyon (23. März) und gegen die Niederlande in Frankfurt (26. März) keinen Stein auf dem anderen gelassen - je sechs Newcomern und Rückkehrern steht eine ähnliche Zahl an Aussortierten und Brüskierten gegenüber.