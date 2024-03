DFB-Elf: Wie Nagelsmann das Abwehr-Rätsel lösen will

Der bald 38-Jährige kehrt nach seinem Beinbruch im Anschluss an die WM 2022 in Katar zurück zwischen die Pfosten, was seinen Vertreter Marc-André ter Stegen nicht erfreuen dürfte. Bei allen WM- und EM-Endrunden seit 2010 stand immer Neuer im DFB-Tor. Nun also auch noch bei einem Turnier im eigenen Land.