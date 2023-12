Bundestrainer im ZDF-Sportstudio: Nagelsmanns Neustart

Comeback von Kroos ist möglich, im Tor läuft's auf Neuer hinaus und Kimmich auf die rechte Abwehrseite: Bundestrainer Nagelsmann verrät, wie er seine Schlüsselpositionen plant. 16.12.2023 | 39:26 min

Am Ende sorgte Julian Nagelsmann noch für eine Überraschung. Der Bundestrainer stellte eine Rückkehr von Toni Kroos in die deutsche Nationalmannschaft in Aussicht.

Kroos im März wieder dabei?

Wenn Kroos in den kommenden Monaten seine beste Leistung zeige, "kann es sein, dass ich ihn nochmal anrufe", führte Nagelsmann aus. Im März stehen die nächsten Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlande an, womöglich kehrt Kroos dann zurück in den Kader. Nach der EM 2021 war der Weltmeister von 2014 nach 106 Länderspielen zurückgetreten.

Studiogast ist Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Dazu die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel RB Leipzig - TSG Hoffenheim. 16.12.2023 | 43:46 min

Nagelsmann will "alles auf Null setzen"

Dem 3:1-Sieg in den USA im Oktober beim gelungenen Auftakt in Nagelsmanns Amtszeit und dem anschließenden 2:2 gegen Mexiko waren im November die beiden Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) gefolgt.

Nun gelte der "volle Fokus, dass wir alle gemeinsam alles auf Null setzen", forderte Nagelsmann, "wenn wir im Eröffnungsspiel in München stehen, sollten wir zuallererst mal Freude und das Privileg spüren, dass es etwas Besonderes ist, im eigenen Land eine EM spielen zu können." Der erste Gruppengegner am 14. Juni wird Schottland sein, ehe es am 19. Juni in Stuttgart gegen Ungarn und am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweiz geht.