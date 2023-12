Fußball-EM 2024: Deutschland mit Glück bei der Auslosung

Die Brauhäuser in Bayern benötigen reichhaltige Biervorräte zum Start der Fußball-Europameisterschaft am 14. Juni in München. Die Schotten kommen und geizen selten mit Durst. Das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland - sicher ein früher atmosphärischer Höhepunkt dieses Turniers.

DFB-Elf in allen drei Spielen Favorit

Die Bravehearts mit ihrer stimm- und trinkfreudigen "Tartan Army" im Rücken zum Start, danach in Stuttgart gegen Ungarn und das abschließende Gruppenspiel gegen die Schweiz - passenderweise in der Bankenmetropole Frankfurt. In allen drei Partien ist selbst das aktuell so formsuchende, instabile deutsche Fußball-Gebilde Favorit. Ein Indiz: Alle drei Kontrahenten stehen in der Weltrangliste hinter der nur noch auf Rang 16 geführten Mannschaft mit dem Adler auf der Brust.