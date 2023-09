DFB-Elf vor Testspielen : Kimmich und das Sechser-Dilemma

Hansi Flick spielt mal wieder Verstecken. Der Bundestrainer gewährt in seiner richtungweisenden Bewährungswoche nur sehr spärliche Einblicke in seine Pläne für die kniffligen Länderspiele am Samstag (20:45 Uhr/RTL) in Wolfsburg gegen Japan und am Dienstag gegen Frankreich, in denen er mit der Fußball-Nationalmannschaft einen Stimmungsumschwung im EM-Gastgeberland bewerkstelligen muss.