Auslosung für EM 2024: Kommt jetzt ein EM-Feeling auf?

Hinter vorgehaltener Hand sind die EM-Macher selbst ein bisschen ratlos. Im Frankfurter Stadtwald in der ehemaligen DFB-Zentrale werkeln immer mehr Mitarbeiter daran, ein faszinierendes Fußballturnier auf die Beine zu stellen. Zum Turnierstart am 14. Juni 2024 werden es hier allein rund 550 sein.

"Es herrscht große Vorfreude bei allen", betont Turnierdirektor Philipp Lahm. Und doch will so rechte Begeisterung für die EM 2024 im eigenen Land noch nicht aufkommen. Auch wenn sich nicht nur Turnierbotschafterin Celia Sasic "ein neues Wir-Gefühl in Deutschland und in Europa" erhofft.

Stefan Kuntz über die möglichen Gründe für die Krise der deutschen Nationalmannschaft, über die Herausforderungen für einen Bundestrainer und über seine eigenen Zukunftspläne. 25.11.2023 | 5:00 min

Jede menge Prominenz dabei

Für die eigentliche Prozedur treten Kicker-Größen wie Sami Khedira, Miroslav Klose, Wesley Sneijder oder Gianlugi Buffon auf die Bühne, die dann die Lose aus den Glaskugeln fischen. Mit der Zuordnung der 36 Gruppenspiele ist endlich klar, was sich hinter F3 gegen F4 am 18. Juni in Leipzig verbirgt.

Deutschland steht an Position A1

Bisher ist im Tableau ja nur klar, dass Deutschland an Position A1 steht - und damit nach dem Eröffnungsspiel am 14. Juni in München seine weiteren Gruppenspiele am 19. Juni in Stuttgart und 23. Juni in Frankfurt austragen wird.