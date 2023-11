DFB-Test gegen die Türkei : Fernduell ums Tor schon entbrannt

Obwohl Neuer nach Rücksprache mit Nagelsmann auf eine Teilnahme an den Länderspielen gegen die Türkei am Samstag (20.45 Uhr) in Berlin und drei Tage später in Österreich aus "medizinischen" Gründen noch verzichtete, ist der deutsche Rekord-Torwart nach 117 Länderspielen und sieben großen Turnieren in Serie noch lange nicht gewillt, eine mögliche Degradierung hinzunehmen. Dass Ilkay Gündogan jetzt schon zum EM-Kapitän ernannt wurde, kann der Langzeit-Spielführer verkraften. Die Binde war bei der WM in Katar ohnehin eher Bürde denn Lust.