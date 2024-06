EM 2024 in Ostdeutschland: Nur Leipzig profitiert

Leipzig schmückt sich für die Fußball-Europameisterschaft . Am gestrigen Dienstag wurde das für die EM-Anforderungen umgebaute Stadion präsentiert, ebenso die Fanzone auf dem Augustusplatz und das internationale Medienzentrum auf der Neuen Messe, von wo aus das TV-Signal aller Spiele in die Welt geht und auch die Videoschiedsrichter strittige Situationen begutachten.

Die Red Bull Arena in Leipzig heißt während der Fußball-Europameisterschaft Leipzig Arena. Doch das ist nicht das einzige, was sich für den Zeitraum ändert.

Die ersten Fans reisen dieser Tage an. Insgesamt rechnen die Leipziger Organisatoren während des Turniers mit einer halben Million Gäste in der Messestadt. Vor allem natürlich an den vier Spieltagen. Etwa 15 Millionen Euro hat die Stadt in die Austragung der vier Spiele investiert, darunter auch nachhaltig in Infrastruktur wie bei der Sanierung des Stadionvorplatzes.