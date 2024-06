Kreativduo des DFB-Teams: Alle Augen auf Wirtz und Musiala

Zugleich muten die Erwartungen an die beiden 21-Jährigen fast schon zu hoch an. Für Wirtz wird es das erste Turnier mit der A-Nationalelf sein, für Musiala immerhin das dritte.

Form aller Spieler wichtig

Kroos traut Duo viel zu

Titel-Prognose aus der Bundesliga

Wie hoch die Erwartungen an die Hochbegabten Wirtz und Musiala sind, hatte sich bereits in der Bundesligasaison gezeigt. "Er wird die Mannschaft mit zur Europameisterschaft führen, wenn sie nicht sogar Europameister werden mit ihm", sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht nach Musialas Gala beim 5:2-Sieg des FC Bayern. Der damalige Münchner Trainer Thomas Tuchel erschrak regelrecht, als Lieberknecht das sagte.

Wirtz spielte bessere Saison als Musiala

Tatsächlich liegt hinter Musiala eine Saison, in der er seine Klasse nur unregelmäßig zeigen konnte. In der Mehrzahl der Spiele gelang ihm das nicht, was auch daran lag, dass die Bayern-Mannschaft um ihn herum oft nicht funktionierte. Anders als Leverkusens Team, in dem Wirtz seine Fähigkeiten deutlich häufiger zur Geltung bringen konnte.