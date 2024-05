Meister- und Pokalfeier: Leverkusen im Double-Party-Modus

Als sie nach Gewinn des Doubles endlich in den seit Wochen ersehnten Party-Marathon starteten, waren Bosse und Spieler von Bayer Leverkusen mit den Gedanken schon wieder bei der nächsten Saison. Nun, da der 31 Jahre alte Titel-Fluch mitsamt des "Vizekusen"-Spotts gebannt ist, will sich die Werkself dauerhaft als Spitzenteam und Rivale des FC Bayern München positionieren.

Bayer Leverkusen hat den DFB-Pokal gewonnen. In einer spannenden Partie im Berliner Olympiastadion besiegte der Deutsche Meister Zweitligist Kaiserslautern in Unterzahl mit 1:0.

NRW-Ministerpräsident Wüst begrüßt Mannschaft

Nach einer kurzen Nacht, die einige Spieler in Berliner Clubs ausklingen ließen, kam das Team um 14.00 Uhr mit rund einer Stunde Verspätung auf dem Flughafen Köln/Bonn an. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen , Hendrik Wüst, begrüßte die Mannschaft auf dem Rollfeld.

Autokorso und Eintrag ins Goldene Buch

Natürlich sei der nach elf Jahren eindrucksvoll abgelöste Serienmeister FC Bayern München "von der Geschichte her das stärkste Team in Deutschland. Aber wir wollen ihnen auf jeden Fall zumindest Paroli bieten können". Und dann formulierte der Spanier sogar schon explizit die kommenden Ziele. "Das Ziel ist immer, ganz oben zu stehen", sagte er: "Das Ziel ist, in der Bundesliga mindestens oben dabei zu sein, im Pokal so weit wie möglich zu kommen und auch in der Champions League zu zeigen, dass Bayer Leverkusen ein top Niveau hat."