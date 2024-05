Bergamo siegt klar: Leverkusen verliert Europa-League-Finale

Der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen hat das Finale der Europa League verloren und damit das mögliche Triple verpasst. Die Rheinländer unterlagen in Dublin dem italienischen Klub Atalanta Bergamo 0:3 (0:2) und kassierten im 52. Pflichtspiel der Saison die erste Niederlage. Überragender Mann war der frühere Leipziger, der alle drei Tore für Atalanta erzielte.

12.000 Fans aus Leverkusen gegen 9.000 aus Bergamo. Doch die Elf von Atalanta schaffte es früh, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Die erfolgsverwöhnten Leverkusener taten sich schwer gegen das enorm hohe Pressing und die Intensität in den Zweikämpfen.

So sehen Europapokal-Sieger aus: die Mannschaft von Atalanta Bergamo.

Bergamo stark – Leverkusen schwach

So erzwangen die Lombarden immer wieder Ballverluste beim Gegner, was bereits in der 12. Minute belohnt wurde: Davide Zappacosta bediente mit einer flachen Hereingabe Ademola Lookman, der aus acht Metern den Ball im linken Eck versenkte.