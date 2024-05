2:0 bei AS Rom: Bayer auf bestem Weg ins Finale

Revanche geglückt für Leverkusen

Mit dem Sieg in Rom blieb das Team von Trainer Xabi Alonso auch im 47. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen. Im Vorjahr war Bayer im Halbfinale noch an der damals von José Mourinho trainierten Roma gescheitert

Rom startet mit Lattentreffer

Am Donnerstag setzten die Römer mit einem Kopfball, den Romelu Lukaku in der 21. Minute an die Latte köpfte, das erste Zeichen. Die AS hatte nun Oberwasser, doch genau in dieser starken Phase leistete sich ihr Verteidiger Rick Karsdorp einen schlimmen Fehlpass. Alejandro Grimaldo nahm das das Geschenk an, passte zu Florian Wirtz, der souverän zum 1:0 einschoss (28.).