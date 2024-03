Trainer bleibt: Warum Alonso "Si" zu Leverkusen sagt

Alonsos Entscheidung von großer Tragweite

Analyse während der Länderspielpause

Schon etwas länger Bescheid wussten die Verantwortlichen bei Bayer. In der vergangenen Woche fand Alonso dank der Länderspielpause Zeit, seine aktuelle berufliche Situation in aller Ruhe innerlich zu beleuchten. Anschließend setzte er sich mit Sport-Chef Simon Rolfes , Geschäftsführer Fernando Carro und Werner Wenning, dem Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses, zusammen und informierte die Herren über seinen Entschluss.

Ein Bekenntnis, mit dem er in der entscheidenden Phase der Saison auch ein klares Zeichen in Richtung München sendete. Die Bayern, in Transferfragen sonst meist in der Pole Position und acht Spieltage vor Saisonschluss bei zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Leverkusen zumindest noch mit ganz zarten Hoffnungen auf den zwölften Meistertitel in Folge ausgestattet, sind derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel. Dessen Engagement an der Säbener Straße endet nach dieser Saison.