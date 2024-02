3:2 gegen Stuttgart: Tah köpft Leverkusen ins Halbfinale

Die Tore in Leverkusen erzielten Waldemar Anton (11.) und Chris Führich (58.) für Stuttgart sowie Robert Andrich (50.), Amine Adli (66.) und Jonathan Tah (90.) für Leverkusen. Eine überragende Vorstellung lieferte dabei Florian Wirtz, den der VfB nur in der ersten Halbzeit Halbwegs in den Griff bekam.