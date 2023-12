Saarbrücken wirft auch Frankfurt raus

Die Frankfurter taten sich schwer und konnten in den ersten 30 Minuten keinen echten Torschuss verzeichnen. Auf der Gegenseite wirkten die Hausherren frischer und aggressiver. In der 37. Minute verzeichnete Niels Nkounkou den ersten Frankfurter Torschuss, der jedoch keine Gefahr darstellte. Die Eintracht wurde jetzt etwas aktiver und setzte Mario Götze in Szene (42.). Dessen Abschluss konnte die Saarbrückener Defensive aber im Verbund klären. Auf der Gegenseite konnten Brünker und Zeitz eine Frankfurter Unaufmerksamkeit nicht nutzen (45.). So ging es torlos in die Kabinen.