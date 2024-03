Durch zwei frühe Tore auf beiden Seiten war das zweite DFB-Pokalhalbfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt lange ausgeglichen. Bereits in der vierten Minute gingen die Münchnerinnen durch Georgia Stanway per Elfmeter in Führung. Knapp eine Viertelstunde später (18.) erzielte die Frankfurterinnen Geraldine Reuteler per Traumtor den Ausgleich. Danach folgte eine ausgeglichene Partie, in der keine Mannschaft richtig gefährlich werden konnte.