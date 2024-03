Von Beginn an waren die Gäste vor 3500 Zuschauer*innen in der BayArena das spielbestimmende Team und gingen früh durch ein Traumtor von Ramona Maier in Führung (8. Spielminute). In der Folge blieben die Spielerinnen aus dem Ruhrpott offensiv gefährlich und ließen in der Defensive überhaupt nichts zu. Laureta Elmazi erhöhte im Nachsetzen für die Essenerinnen auf 2:0 (33.). Die Leverkusenerinnen verzeichneten im ersten Durchgang dagegen keine gefährlichen Abschlüsse.