Nächste Stuttgart-Gala gegen schwachen BVB

Auch in der zweiten Hälfte drückte der VfB aufs Gas und störte die Dortmunder früh. Nach einem Ballverlust von Mats Hummels musste Emre Can in höchster Not gegen Serhou Guirassy retten (48.). Wenig später scheiterte der VfB-Stürmer aus kurzer Distanz an Kobel (52.). Beim dritten Versuch war Guirassy dann erfolgreich: Nach gutem Steckpass von Enzo Millot überwand der Toptorjäger Kobel per Beinschuss (54.). Der Dortmunder Schlussmann stand wenig später wieder im Fokus - und rettete diesmal stark gegen Millot (58.).